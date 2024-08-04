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Новости 15:44

На Петроградской стороне частично обрушилась кирпичная кладка дома

фото ЗакС политика На Петроградской стороне частично обрушилась кирпичная кладка дома

В Петербурге на первом этаже жилого дома частично обрушилась кирпичная кладка несущей стены. Об этом 4 августа сообщила прокуратура Петроградского района. Речь идет о здании на углу Малого проспекта П.С. и Большой Зелениной улицы (Малый проспект П.С., 44).

У здания вместе с экстренными службами работают представители надзорного органа. Они разбираются в причинах нештатной ситуации и контролируют ход противоаварийных работ.

Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на районную администрацию, в близлежащую школу эвакуировали около 30 жильцов, организовав им питание. Следственный комитет начал процессуальную проверку инцидента.

Бывший доходный дом построен в начале XX века, до прихода большевиков к власти.

фото: Елена Михина / MR7


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