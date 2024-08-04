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Новости 18:00

На экс-депутата Госдумы Гаджиева* составили иноагентский протокол

фото ЗакС политика На экс-депутата Госдумы Гаджиева* составили иноагентский протокол

В Дагестане рассмотрят протокол об отсутствии иноагентской маркировки (ч. 2 ст. 19.34 КоАП). Особенность административного дела состоит в том, что его завели в отношении бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*.

59-летний Гаджиев* был членом нижней палаты парламента в течение четырех предыдущих советов. Он числился одним из соавторов закона об иностранных агентах. В 2022 году уже бывший депутат участвовал в отправке гуманитарной помощи в Донбасс.

Минюст присвоил единороссу иноагентский статус в мае прошлого года, когда он уже проживал за пределами РФ.

*Минюст внес Магомеда Гаджиева в единый реестр иноагентов

фото: duma.gov.ru


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