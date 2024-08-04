Десятки несовершеннолетних отравились в детском лагере под Калининградом

Роспотребнадзор по Калининградской области с 3 августа приостановил смену в детском лагере "Огонек", расположенном в Светлогорске. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ведомства. Детей передали родителям.

На неделе в учреждении произошла вспышка кишечной инфекции, приведшая к госпитализации пятерых детей. Патогеном специалисты назвали ротавирус. По последним данным, всего отравились 32 постояльца лагеря. В большинстве случаев речь идет о легком протекании болезни.

По новейшим данным врио губернатора Алексея Беспрозванных, четверых детей уже выписали из больницы. Таким образом, в условиях стационара остается только один отравившийся.

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