В Новгороде могут возбудить дело из-за фото с вырванными могильными крестами

Позирование молодых людей с вырванными могильными крестами, случившееся на Западном кладбище в Новгороде, повлекло за собой прокурорскую проверку. Об этом надзорное ведомство сообщило накануне поздно вечером.

Устроившие выходку погут подпасть под уголовную статью об осквернении мест захоронения. Участники перформанса снимали свои действия на фотокамеру.

Новгородская полиция уточнила, что в фотосессии "засветились" четверо совершеннолетних человек. Всех их задержали. В ближайшее время будет вынесено процессуальное решение.

Фото: ЗАКС.Ру