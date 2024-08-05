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Новости 9:35

Петербургская полиция начала борьбу с громкой ездой по ночам

фото ЗакС политика Петербургская полиция начала борьбу с громкой ездой по ночам

Петербург стал первым субъектом Федерации, где Госавтоинспекция разработала и начала применять наказания для любителей шумной езды в поздний час. Об этом 5 августа сообщил региональный главк МВД.

Речь идет о тех обладателях машин или мотоциклов, кто "прокачивает" свой транспорт, увеличивая мощность и, как следствие, производимый шум. На таких водителей теперь составляют протоколы сразу по двум статьям: им вменяют превышение нормативов уровня шума (ст. 8.23 КоАП) и внесение конструктивных изменений в транспортное средство (ст. 12.5 КоАП). 

Факт правонарушения устанавливается быстро: полицейские пользуются прибором, замеряющим уровень шума. За минувший уик-энд поймали 15 "громких" водителей. Правоприменительная практика такова, что их обязывают в течение десяти дней вернуть транспорт к исходным "настройкам". В противном случае автолюбителям грозит лишение прав.

Фото: ЗАКС.Ру


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