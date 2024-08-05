Арестован петербуржец, обвиняемый в броске скейтборда в лобовое стекло автобуса

Суд в Петербурге согласился с позицией следственных органов и гособвинения и поместил под стражу 27-летнего местного жителя. Он фигурирует в деле о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК), о чем 5 августа сообщила городская прокуратура.

По официальной версии, в конце прошлого месяца обвиняемый, стоя на остановке общественного транспорта, кинул скейтборд в лобовое стекло подъезжавшего пассажирского автобуса. Нарушение общественного порядка попало на камеры видеонаблюдения.

Арестованный пробудет в СИЗО как минимум до 1 октября.

Фото: ЗАКС.Ру