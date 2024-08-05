Милонов хочет ввести возрастные ограничения для желающих сделать себе татуировки

В Госдуме подготовили законопроект, который призван изменить правила нанесения татуировок. Анонсировавший его "Парламентской газете" депутат Виталий Милонов хочет запретить делать наколки несовершеннолетним. Для него подобные украшения себя несовместимы с детством и юношеством.

"Если человек вырос и ему очень хочется украсить себя неотъемлемым узором советских лагерей и российского уголовного мира, это его право. Но до 18 лет делать татуировки крайне опасно", - заявил петербуржец, состоящий в комитете нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Возглавляющая этот комитет коммунистка Нина Останина признала, что тяга к внешним эффектам (татуировкам, окрашиванию волос в яркий цвет) свойственна подросткам. При этом Останиной представляется, что стремление несовершеннолетних к такого рода изменениям внешности - проблема общества в целом. Законотворец хочет, чтобы пропагандировались другие эстетические ориентиры.

Фото: ЗАКС.Ру