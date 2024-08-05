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Новости 11:59

На продажу выставили дореволюционную казарму у станции Новый Петергоф

фото ЗакС политика На продажу выставили дореволюционную казарму у станции Новый Петергоф

В Петергофе собираются продать здание старинной казармы, расположенное на улице Юты Бондаровской, о чем пишет 5 августа "Деловой Петербург". Цена объекта, указанная в объявлении на сайте "Циан", составляет 159 млн рублей. Им владеет ООО "Андреевский дом — Армения".

КГИОП хочет перепрофилировать здание и приспособить его под жилье. Это следует из акта историко-культурной экспертизы, размещенного на сайте комитета. При этом в коммерческом объявлении говорится, что казармы могут быть превращены в апарт-отель.

Построенное на рубеже XIX-XX веков сооружение относилось к казармам 148–го пехотного Каспийского полка.

фото: V_Malyj, Citywalls.ru


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