"Коммунисты России" выступили против переименования площади Труда

Идея переименования площади Труда в Петербурге в Благовещенскую, ранее озвученная представителями Смольного, встретила протест со стороны регионального отделения "Коммунистов России". В партии при этом оговорились, что не занимаются критикой всех подряд инициатив, выдвигаемых городским правительством. В данном случае левая политическая организация видит наступление капиталистов на атрибуты чтимого ими советского прошлого.

"Это и лишние расходы, и, главное, противоречит идеалам и традициям советской эпохи. Труд - всему голова, и название Площадь Труда давно уже стало как историческим, так и принятым всеми горожанами", - говорится в партийном заявлении, распространенном 5 августа.

"Коммунисты России" также вспомнили о переименованиях, имевших место при предыдущем губернаторе Георгии Полтавченко. Эти решения, по мнению членов партийного реготделения, следует отменить.

Фото: ЗАКС.Ру