Стрельба в исполнении охранника петербургского бара привела к уголовному делу

В Петербурге возбудили уголовнное дело из-за конфликта охранника бара с посетителем, в ходе которого сотрудник заведения выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Региональный главк МВД 5 августа сообщил, что действия охранника были квалифицированы как хулиганство с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК).

Стычка случилась в ночь на 4 августа. Стрельбе предшествовала драка. Бар имеет адрес Кронверкская улица, дом 7. В нем располагается увеселительное заведение под названием "У Ларисы".

Прибывшие на место событий полицейские изъяли орудие преступления - пистолет "Оса". Оба участника потасовки госпитализированы.

Фото: ЗАКС.Ру