Суд прекратил дело экс-главы управления Росаккредитации по СЗФО

В Петербурге суд удовлетворил ходатайство МВД и прекратил производство по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК). В этом преступлении обвиняли бывшего главу управления Росаккредитации по Северо-Западному федеральному округу Игоря Зайцева, о чем 5 августа сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Фигурант, по версии следствия, фиктивно трудоустроил на работу в управление троих человек, заведомо зная, что выполнять свои обязанности никто из них не будет. Зарплату "сотрудники" при этом получали. Ущерб от действий Зайцева в виде необоснованных выплат оценили почти в 700 тысяч рублей. В ходе расследования он возместил имущественный вред.

Полиция попросила закрыть дело, указав в числе прочего, что бывший чиновник раскаялся и перевел 10 тысяч рублей в фонд под названием "Народный фронт. Все для победы". Ему выписали судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру