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Новости 15:18

Директора парка "Патриот" в Москве Ахмедова задержали по делу о мошенничестве

фото ЗакС политика Директора парка "Патриот" в Москве Ахмедова задержали по делу о мошенничестве

Правоохранители задержали директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова, об этом 5 августа рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Как рассказали в СК, оба проходят по статье о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, задержанные могут быть причастны к хищению средств, выделенных на деятельность парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра.

Ахмедову уже избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО, а вопрос об избрании меры пресечения для Шестерова пока что решается.

На данный момент проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств.

Фото: ЗАКС.Ру


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