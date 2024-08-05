В Петербурге прокуратура выявила нарушения в работе автобусного парка

Прокуратура Калининского района Петербурга проверила исполнение трудового законодательства при организации перевозок автобусами, об этом 5 августа сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Ведомством было установлено, что в одном из автобусных парков допускались различные нарушения в сфере отдыха и режима труда водителей. Кроме этого, были допущены нарушения во время проведения медицинских осмотров водителей.

Также прокуратура выявила, что в организации не выгружали данные с тахографов автобусов на внешние носители.

Районная прокуратура внесла представление в адрес руководителя парка об устранении нарушений. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Фото: ЗАКС.Ру