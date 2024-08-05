Полиграфия, книги и установка для досмотра багажа: на что Смольный тратил деньги в июле

В прошедшем июле администрация губернатора Петербурга разместила на сайте госзакупок 29 заявок на общую сумму 21,2 млн рублей. Среди прочего, чиновники интересовались приобретением полиграфической и канцелярской продукции, насосов, профессионального гладильного стола и книг. Из общего количества объявленных конкурсов только шесть были объявлены на суммы свыше одного миллиона рублей.

Самую дорогостоящую закупку Смольный разместил в конце месяца, ее максимальная цена составляет 5,1 млн рублей. За эти деньги администрация планирует приобрести одну рентгенотелевизионную установку досмотра багажа. Устройство должно комплектоваться источником бесперебойного питания, гарантийный срок для установки составит два года с момента подписания документа о приемке.

Дважды за месяц чиновникам пришлось размещать закупку на капитальный ремонт помещения в здании городской администрации за 4 млн рублей. В первый раз на конкурс не заявился никто, во второй раз закупка привлекла внимание одного участника. Он и стал победителем. Работы развернутся в здании городской администрации. Подрядчику предстоит разработать проектную документацию и отремонтировать контрольно-пропускной пункт в связи с планами разместить установку для досмотра багажа.

Также в июле Смольный объявлял конкурс на поставку полиграфической продукции с начальной ценой контракта в размере 3,3 млн рублей. За эти деньги чиновники рассчитывали получить 300 еженедельников и малых записных книжек в футляре, 550 ежедневников и 300 тетрадей с изображением Малого герба города. Победитель вызвался предоставить продукцию за 2,4 млн рублей.

Еще две закупки были размещены с максимальной стоимостью контракта свыше одного миллиона рублей. За 1,1 млн Смольный намерен приобрести восемь различных насосов и три насосные станции. Еще в 1 млн рублей администрация оценила поставку служебных удостоверений. Речь идет об удостоверениях, выдаваемых членам правительства Петербурга и работникам органов исполнительной власти, а также о вклейках в документы, серебристых и прозрачных голограммах и об обложках для удостоверений.

За выполнение переплетных работ для архивных документов в Смольном были готовы заплатить 915,5 тысяч рублей, по итогам конкурса стоимость контракта уменьшилась до 536 тысяч рублей.

Продолжается прием заявок на предоставление автовышки с оператором и крана — манипулятора со стропальщиком. Согласно описанию объекта закупки, администрация нуждается в поставке вышек с высотой подъема 28 и 35 метров, а также в десятитонном кране — манипуляторе. Технику с рабочими требуется поставить непосредственно в комплекс зданий Смольного, в резиденцию губернатора и на подведомственный администрации объект в поселке Солнечное. Максимальная стоимость контракта составляет 767 тысяч рублей.

За две тысячи пластиковых клейких закладок для школ администрация согласна заплатить 528 тысяч рублей. Поставку профессионального гладильного стола оценили в 505 тысяч рублей, устройство должно быть оборудовано парогенератором, сепаратором пара для утюга и паровым пистолетом. Кроме того, Смольный нуждается в поставке профессиональных моющих средств и, отдельно, в поставке моющих и чистящих средств. Максимальная сумма первого контракта составляет 520 тысяч рублей, второго — 281 тысяча рублей.

За 400 тысяч рублей Смольный получит 13 видов средств для защиты растений. В рамках другой закупки Смольный рассчитывал получить 1 250 респираторов для проведения малярных работ. Начальная сумма контракта составляла 315,4 тысяч рублей, победитель конкурса поставит изделия за 59,7 тысячи рублей.

Помимо этого, в 274,6 тысячи рублей администрация оценила поставку различного отделочного инструмента, включая шпатели, малярные валики, корщетки и мини-валики для работы с лаками. Поставка сантехнических кранов общепромышленного назначения способна потянуть на 212 тысяч рублей — такая стоимость указана в качестве максимальной.

Десять листов органического стекла могут обойтись городской казне в 247,6 тысячи рублей, поставка технических клейких лент — еще 221 тысячу рублей. За хладагенты и теплоноситель администрация была готова заплатить не более 213,5 тысяч рублей, на конкурс не заявился ни один претендент.

Среди прочего, в июле Смольный объявил конкурс на поставку книг на 195 тысяч рублей. В администрации планируют получить издания о блокаде, об изменивших историю стратегиях, о женщинах-ученых, о правилах приобретения хороших привычек и о способах выхода из депрессии. Среди прочих, в списке указаны книги "Бизнес по-еврейски: 67 золотых правил", "Владимир Путин. Из летописи XXI века", "Бизнес как система. Инструменты Black Star", "Врачи из ада. Ужасающий рассказ об экспериментах нацистских врачей над людьми", "История испанской инквизиции", "Лекарство от нервов. Как перестать волноваться и получить удовольствие от жизни" и "Дело по душе. Как найти любимую работу и оставаться востребованным специалистом в трудные времена". Всего в списке указаны 219 наименований томов.

Отдельно Смольный размещал закупку на предоставление 150 экземпляров книги Александра Веселова "Упрямый город. Блокада 1941-1944". Издание должно поставляться в твердом переплете на русском и английском языках. Начальная сумма контракта составляла 135 тысяч рублей, победитель конкурса согласился на 114 тысяч рублей.

Меньше всего администрация намерена потратить на закупку восьми огнетушителей, начальная стоимость контракта составляет 17,3 тысячи рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру