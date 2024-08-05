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Новости 16:20

У деревни Котлы в Ленобласти нашли захоронение более 2 тысяч советских солдат

фото ЗакС политика У деревни Котлы в Ленобласти нашли захоронение более 2 тысяч советских солдат

В Кингисеппском районе Ленинградской области нашли массовое захоронение советских солдат у деревни Котлы, об этом 5 августа пишет ТАСС со ссылкой на слова представителя организации "Помним всех поименно" Мирослава Селевонюка.

Захоронение было найдено на территории бывшего нацистского концлагеря "Дулаг-101". По данным организации, там могут покоиться более 2 тысяч красноармейцев, однако число может быть и больше.

По словам Селевонюка, если нахождение двух тысяч рвов подтвердиться, то число может вырасти и до 5 тысяч. 

Также он уточнил, что одна организация не сможет справиться с объемом работ, поэтому надеется на помощь комитета по молодежной политике Ленобласти.

Фото: unsplash.com


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