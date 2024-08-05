В Петербурге все 24 пляжа признали непригодными для купания

Петербургский Роспотребнадзор проверил качество воды девяти водных акваторий, то есть 24 пляжа города, и рассказал о результатах проверки, об этом 5 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

В общей сложности было взято 240 проб воды водных объектов на различные показатели. Специалисты проверили пляжи Финского залива в Курортном и Кронштадтском районах, Колонистский пруд в Пушкинском районе, "Морские Дубки" в Приморском районе, озеро Безымянное в Красносельском районе и пляжи на реке Ижора в Колпино.

В Выборгском районе Петербурга проверили сразу четыре водных объекта: Ольгинский водоем, Верхнее, Среднее и Нижнее Суздальские озера.

По итогу качество воды не соответствует требования на всех 24 пляжах. В Роспотребнадзоре напомнили, что купание в таких водоемах может быть опасно для жизни и здоровья.

Фото: ЗАКС.Ру