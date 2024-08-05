В Смольном закупят книги о мозге и о Black Star

Администрация губернатора завершила прием заявок в рамках контракта на приобретение литературы, обратил внимание ЗАКС.Ру 5 августа. Начальная стоимость контракта составила 195,2 тысячи рублей.

Всего в списке насчитывается 219 позиций. Часть книг посвящена блокаде Ленинграда. Это издание ""Вы, наверное, из Ленинграда?": Дневники эвакуированных из блокадного города", ""Я знаю, что так писать нельзя". Феномен блокадного дневника" и "Дневник прилавка. Блокада".

В целом чиновники выражают заметный интерес к вопросам истории. Среди прочего, Смольный закупает книги "Герои Сталинградской битвы", "Анастас Микоян. От Ленина до Кеннеди: История кремлёвского лидера", "История испанской инквизиции", "Крымское ханство в XVIII веке", "Опричнина" и "Последний фаворит. Платон Зубов", повествующая о жизни возлюбленного императрицы Екатерины II.

Судя по размещенному перечню, близка обитателям Смольного и тема психологии. Сотрудников администрации обеспечат такими изданиями, как "Автостопом по мозгу. Когда вся вселенная у тебя в голове", "Ландшафты мозга. Об удивительных искаженных картах нашего мозга и о том, как они ведут нас по жизни", "Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих" и "Идеальный шторм: Как пережить психологический кризис".

Интересуют чиновников вопросы лидерства, управления коллективом и выживания среди сотрудников. Этим темам посвящены такие издания, как "Виртуозное лидерство", "Как мотивировать одним словом. 50 приемов НЛП", "Как утрясти любой конфликт и обратить его себе на пользу", "Лидер у доски. Для тех, кто не хочет учить и учиться", "Правда о вовлеченности сотрудников. Причины, из-за которых люди ненавидят свою работу", "Трудовые будни. От выживания к вовлеченности".

Вопросы бизнеса в целом занимают умы сотрудников Смольного. Администрация закупает целый ряд изданий, среди которых представлены "Заметки на салфетках. О теории и практике управления компанией", "Маршрут построен! Применение карт путешествия потребителя для повышения продаж и лояльности", "Непобедимая компания. Как непрерывно обновлять бизнес-модель вашей организации, вдохновляясь опытом лучших", "Оптимизируй ЭТО немедленно! Как, используя современные IT-инструменты, сократить издержки и обойти конкурентов" и другие.

Нашлось в списке место и изданию "Бизнес как система. Инструменты Black Star". Книгу написал бизнес-коуч Илья Кусакин, в ней автор рассматривает коммерческие стратегии на примере компании Black Star. Последняя известна тем, что ее основателем выступил рэпер Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати. В аннотации к изданию говорится, что оно "содержит приемы, которые помогут создать бизнес, работающий как часы".

Кроме того, в перечне представлены издания по краеведению, лингвистике, фандрайзингу и иной тематике. Художественная литература в списке отсутствует.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру