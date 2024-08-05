Володин поблагодарил Путина за закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поблагодарил президента России Владимира Путина за закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, об этом 5 августа сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

"Мы законодательную инициативу, несмотря на то, что вы предложили внести депутатам, назвали "закон Путина" и считаем, что это достижение всей страны", – сказал парламентарий.

По словам депутата, законопроект позволит сохранить много людей в профессиях. Также он отметил, что решение о принятии было непростым в условиях траты денег на оборону страны.

Владимир Путин предложил с 2025 года вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам на ПМЭФ-2024. Тогда инициативу президенту передал губернатор Петербурга Александр Беглов от соцработника Ирины Андрюниной.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина