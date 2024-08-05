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Новости 17:18

Володин поблагодарил Путина за закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

фото ЗакС политика Володин поблагодарил Путина за закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поблагодарил президента России Владимира Путина за закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, об этом 5 августа сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

"Мы законодательную инициативу, несмотря на то, что вы предложили внести депутатам, назвали "закон Путина" и считаем, что это достижение всей страны", – сказал парламентарий.

По словам депутата, законопроект позволит сохранить много людей в профессиях. Также он отметил, что решение о принятии было непростым в условиях траты денег на оборону страны.

Владимир Путин предложил с 2025 года вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам на ПМЭФ-2024. Тогда инициативу президенту передал губернатор Петербурга Александр Беглов от соцработника Ирины Андрюниной.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина


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