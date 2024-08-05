У развязки КАД с Таллинским шоссе будет ограничено движение транспорта с 8 августа

На юго-западе кольцевой автомобильной дороги (КАД) Петербурга сузят внутреннее кольцо вдвое для транспорта, об этом 5 августа сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения будут введены на 80-м километре внутреннего кольца КАД рядом с развилкой с Таллинским шоссе. С 8 по 19 августа будет закрыта переходно-скоростная и первая полосы, а с 20 по 31 августа вторая и третья полосы.

Причиной ограничений стала замена деформированного шва на дороге. Уточняется, что на полосах, которые будут свободны для проезда, ограничат скорость до 50 км/ч.

Фото: ЗАКС.Ру