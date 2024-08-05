Перед судом предстанет петербургский адвокат по делу о мошенничестве

Прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский утвердил обвинительное заключение в отношении 44-летнего петербургского адвоката по делу о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), об этом 5 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, адвокат с декабря 2022 года по июнь 2023 года при расследовании дела похитил деньги своего подзащитного под предлогом того, что передаст их правоохранителям и суду за переквалификацию действий доверителя на менее тяжкое преступление.

Общая сумма переданных средств превысила 5 млн рублей. Однако обещанное адвокатом не было исполнено.

Уголовное дело было направлено во Всеволожский городской суд Ленобласти для рассмотрения по существу.

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