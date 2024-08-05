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Новости 19:17

На новую площадку ОЭЗ Петербурга "Дыбенко" хотят привлечь 15 резидентов

фото ЗакС политика На новую площадку ОЭЗ Петербурга "Дыбенко" хотят привлечь 15 резидентов

В новую площадку Особой экономической зоны Петербурга "Дыбенко" хотят инвестировать 12 млрд рублей, об этом 5 августа пишет ТАСС со ссылкой на слова главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика.

Площадку планируют создать на территории кварталов 6-6А севернее улицы Новоселов, заняв 27 гектар площади. До 2035 года привлечь собираются около 15 резидентов. 

На данный момент известно, что профилем "Дыбенко" станет радиоэлектронная промышленность. Сейчас правительство Петербурга готовит заявку в Минэкономразвития России на расширение ОЭЗ "Санкт-Петербург".

Фото: ЗАКС.Ру


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