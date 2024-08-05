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Новости 20:55

В Петербурге закупят противогололедной соли на 680 млн рублей

фото ЗакС политика В Петербурге закупят противогололедной соли на 680 млн рублей

В Петербурге центральное управление региональных дорог и благоустройства объявило тендер на закупку соли на почти 680 млн рублей, об этом 5 августа пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на информацию на сайте госзакупок.

В общей сложности на эти деньги будет закуплено 79,3 тысяч тонн противогололедного вещества. Само предприятие, которое фигурирует в госзакупке, обслуживает Центральный, Адмиралтейский, Московский, Фрунзенский, Петроградский и левые берега Невского и Василеостровского района.

Уточняется, что также есть определенные требования к упаковке и качеству товара. Например, срок годности такой соли должен составлять 24 месяца. 

Заявку можно подать до 23 августа. Контракт будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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