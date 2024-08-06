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В Петербурге дали 10 суток ареста азербайджанцу, попавшемуся на опасной езде

фото ЗакС политика В Петербурге дали 10 суток ареста азербайджанцу, попавшемуся на опасной езде

Петербургская полиция через свою пресс-службу 6 августа рассказала о вопиющем правонарушении, которое совершил 33-летний автомобилист, родившийся в Азербайджане. В минувшую субботу он решил прокатиться задним ходом на оживленном перекрестке в Приморском районе. Выходка попала на камеры видеонаблюдения.

На задержанного иностранца, работающего в автосервисе, составили сразу четыре протокола. По одному из них суд отправил нарушителя в спецприемник на десять суток. Иномарку поместили на спецстоянку: ее проверяют на предмет возможной подделки номеров.

Нынешней весной автолюбитель попался на пьяной езде и был лишен водительских прав на полтора года. Запрет, как следует из инцидента с задержанием, не соблюдался.

Фото: ЗАКС.Ру


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