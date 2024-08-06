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Новости 9:28

Ворота и ограду Павловского парка приведут в порядок

фото ЗакС политика Ворота и ограду Павловского парка приведут в порядок

Впервые с конца 1990-х годов отреставрируют ограду и ворота Павловского парка. Об этом 6 августа сообщила Государственная административно-техническая инспекция Петербурга, выдавшая ордер на проведение работ.

На своем нынешнем месте (на стороне Садовой улицы) металлическая ограда с двухвековой историей находится с 1940 года. 

В позднесоветский период объект, сильно пострадавший в годы блокады, ремонтировали лишь частично. Считается, что его проектировщиком был Карло Росси, но документально это не доказано.

фото: ГАТИ Петербурга


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