Ворота и ограду Павловского парка приведут в порядок

Впервые с конца 1990-х годов отреставрируют ограду и ворота Павловского парка. Об этом 6 августа сообщила Государственная административно-техническая инспекция Петербурга, выдавшая ордер на проведение работ.

На своем нынешнем месте (на стороне Садовой улицы) металлическая ограда с двухвековой историей находится с 1940 года.

В позднесоветский период объект, сильно пострадавший в годы блокады, ремонтировали лишь частично. Считается, что его проектировщиком был Карло Росси, но документально это не доказано.

фото: ГАТИ Петербурга