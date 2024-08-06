ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:13

На месте обнаружения останков узников в Ленобласти работают следователи

фото ЗакС политика На месте обнаружения останков узников в Ленобласти работают следователи

В Кингисеппском районе Ленобласти сотрудники СК изучают найденное захоронение узников концентрационного лагеря "Дулаг-101". Следственные действия ведутся в рамках уголовного дела о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны (ст. 357 УК). Об этом 6 августа сообщает управление ведомства по региону.

Останки более 40 советских граждан, включая красноармейцев, обнаружили в деревне Котлы в трех рвах. Экспертиза установит их пол, возраст и причины смерти. 

Поисковые работы продолжаются.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама