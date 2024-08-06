На месте обнаружения останков узников в Ленобласти работают следователи

В Кингисеппском районе Ленобласти сотрудники СК изучают найденное захоронение узников концентрационного лагеря "Дулаг-101". Следственные действия ведутся в рамках уголовного дела о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны (ст. 357 УК). Об этом 6 августа сообщает управление ведомства по региону.

Останки более 40 советских граждан, включая красноармейцев, обнаружили в деревне Котлы в трех рвах. Экспертиза установит их пол, возраст и причины смерти.

Поисковые работы продолжаются.

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