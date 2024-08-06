Часть здания за Московским вокзалом выставили на торги

В Петербурге выставили на торги помещения в здании на углу Невского проспекта и Полтавской улицы, не имеющем статуса памятника. Об этом 6 августа сообщил Российский аукционный дом (РАД). Речь идет о доходном доме Воронина (Невский проспект, 111/3).

На аукционе 20 сентября будет разыграно право собственности на 18 нежилых помещений общей площадью 6,7 тысяч кв. метров. Их начальная стоимость в совокупности составляет 747,6 млн рублей.

"По сути инвестору предлагается приобрести готовый арендный бизнес в центре Санкт-Петербурга", - оценила актив глава департамента по работе с корпоративными клиентами РАД Елена Тарасова.

Дом Воронина был построен в 1860-х годах в стиле позднего классицизма.

фото: Российский аукционный дом