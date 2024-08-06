Беглов поздравил петербуржцев с Днем железнодорожных войск

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем железнодорожных войск. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов напомнил, что во время блокады Ленинграда военные железнодорожники участвовали в строительстве Дороги Победы – ветки, по которой в город начало поступать продовольствие. Он подчеркнул, что в послевоенные годы железнодорожники помогали восстанавливать народное хозяйство и строить магистрали в Сибири и на Дальнем Востоке.

"Сегодня железнодорожные войска обеспечивают поддержку нашей армии в ходе специальной военной операции. Их силами восстанавливаются разрушенные линии и строятся новые магистрали в новых регионах России", — заявил губернатор.

По приказу императора Николая I железнодорожные войска были учреждены 6 августа 1851 года. Было сформировано 14 отдельных военно-рабочих рот, две кондукторские роты и одна телеграфическая рота.

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