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Новости 12:05

На шоссе между Зеленогорском и Сестрорецком на полтора месяца ограничат движение

фото ЗакС политика На шоссе между Зеленогорском и Сестрорецком на полтора месяца ограничат движение

В Курортном районе Петербурга автомобилистов ждут неудобства в виде ограничений движения. Об этом 6 августа сообщила Государственная административно-техническая инспекция.

Проезд будет затруднен по Зеленогорскому шоссе на 18-километровом отрезке: от улицы Ленина в Зеленогорске до пересечения с Приморским шоссе в Сестрорецке. Ремонт асфальта здесь продлится с 8 августа по 22 сентября.

Водителей просят пользоваться другими магистралями: в частности, Приморским шоссе и Западным скоростным диаметром.

Фото: ЗАКС.Ру


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