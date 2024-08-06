На шоссе между Зеленогорском и Сестрорецком на полтора месяца ограничат движение

В Курортном районе Петербурга автомобилистов ждут неудобства в виде ограничений движения. Об этом 6 августа сообщила Государственная административно-техническая инспекция.

Проезд будет затруднен по Зеленогорскому шоссе на 18-километровом отрезке: от улицы Ленина в Зеленогорске до пересечения с Приморским шоссе в Сестрорецке. Ремонт асфальта здесь продлится с 8 августа по 22 сентября.

Водителей просят пользоваться другими магистралями: в частности, Приморским шоссе и Западным скоростным диаметром.

Фото: ЗАКС.Ру