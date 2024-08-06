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Новости 12:40

Прокуратура заинтересовалась частичным обрушением жилого дома в Выборге

фото ЗакС политика Прокуратура заинтересовалась частичным обрушением жилого дома в Выборге

В Выборге правоохранители проверяют сведения об обрушении межэтажного перекрытия. Как сообщает 6 августа областная прокуратура, речь идет о доме 6 по улице Водной Заставы. Согласно сервису "Яндекс.Карты", в этом доме посуточно сдают жилье.

Надзорный орган намерен дать оценку действиям управляющей компании, ответственной за содержание здания, и представителей муниципалитета.

Как пишет издание 78.ru со ссылкой на местную жительницу, квартиры в доме годами пребывали в неудовлетворительном состоянии, тогда как жалобы ни к чему не приводили.

Фото: ЗАКС.Ру


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