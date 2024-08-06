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Новости 13:29

Журналисту Дмитрию Колезеву* заочно присудили 7,5 лет заключения

фото ЗакС политика Журналисту Дмитрию Колезеву* заочно присудили 7,5 лет заключения

Суд в Москве заочно приговорил к 7,5 годам колонии общего режима журналиста Дмитрия Колезева*. Его признали виновным в распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК), о чем 6 августа сообщил проект "Сетевые свободы".

В приговор вошел трехлетний запрет на ведение журналистской деятельности.

Преследование фигуранта началось из-за его публикаций, посвященных событиям в Киевской области февраля-марта 2022 года.

После начала военной спецоперации 39-летний уроженец Свердловской области Колезев* не появлялся в России.

*Минюст внес Дмитрия Колезева в единый реестр иноагентов

фото: Живой Гвоздь / YouTube (скриншот видео)


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