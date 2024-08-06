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Новости 13:37

В КПРФ выступили против переименования площади Труда

фото ЗакС политика В КПРФ выступили против переименования площади Труда

Петербургское отделение КПРФ выразило недовольство по поводу предложения переименовать площадь Труда, говорится 6 августа на сайте партии. 

В эфире 78-го канала 1 августа губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о желании переименовать площадь Труда. По его словам, горожане якобы считают нынешнее название "неправильным", поэтому желают возвращения старого — "Благовещенская". 

Коммунисты утверждают, что "не видели каких-то опросов, которые бы подтвердили мнение властей о необходимости переименовать площадь Труда". Также они ссылаются на данные опроса 2020 года фонда "Общественное мнение", из которого следует, что только треть опрошенных россиян поддерживают идею о возвращении дореволюционных названий. Тогда 46% человек высказались скорее отрицательно. 

В КПРФ недоумевают, почему мишенью для критики стала именно площадь Труда. "Речь о площади, названной в честь труда. Кому это может не нравится?", — заявили они.

В конце заявления они призвали отказаться от "вредной и бессмысленной затеи с переименованием площади Труда".

Изначально эта площадь была названа Благовещенской в честь Благовещенской церкви Конногвардейского полка. В 1918 году ее переименовали в площадь Труда. Собор был снесен в 1929 году.

фото ЗАКС.Ру


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