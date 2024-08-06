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Новости 13:52

Крупник хочет наказывать водителей за отсутствие триколора на номерных знаках

фото ЗакС политика Крупник хочет наказывать водителей за отсутствие триколора на номерных знаках

Лидер фракции единороссов в петербургском парламенте Павел Крупник выступил с идеей введения наказания для автомобилистов, у которых отсутствует российский триколор на номерных знаках транспортных средств.

Свое предложение поправок в КоАП депутат направил начальнику Госавтоинспекции МВД Михаилу Черникову. На письмо ссылается RT. По мнению петербуржца, за отсутствие изображения флага на номерах допустимо на время лишать водителей прав или запрещать им управлять такими автомобилями.

В установке номеров без триколора Крупник видит вызов всему обществу. Ему не очень понятно, что движет такими людьми.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Крупник Павел Анатольевич 




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