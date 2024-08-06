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Новости 14:19

В Петербурге за пропуск мошеннических звонков крупно оштрафовали "Мегафон"

фото ЗакС политика В Петербурге за пропуск мошеннических звонков крупно оштрафовали "Мегафон"

Пять однотипных административных протоколов, составленных на "Мегафон", привели к совокупному взысканию с компании 3 млн рублей. Ее признали виновной в неисполнении обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть (ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП). Такие постановления вынес Фрунзенский районный суд, о чем 6 августа сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

На заседании было установлено, что мобильный оператор пропустил мошеннические звонки с подменных номеров, осуществленные из-за границы. Номера принадлежали абонентам компании "Вымпелком". 

Представитель оператора связи против исковых требований возражала, полагая, что нарушителем следует считать "Вымпелком". Именно последняя, по ее словам, верифицировала сомнительные звонки.

Фото: ЗАКС.Ру


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