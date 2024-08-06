В Петербурге за две недели зафиксировали 15 случаев незаконной уличной торговли

За две недели в Петербурге освободили 15 городских земельных участков от незаконных торговых объектов, сообщили 6 августа в комитете по контролю за имуществом.

По данным ведомства, рейды прошли в Невском, Московском, Фрунзенском и Петроградском районах, а также у станций метро "Пионерская", "Черная речка", "Пролетарская", "Ломоносовская", "Звездная", "Проспект Славы".

Судя по приложенному видео, на участках незаконно продавали овощи, фрукты и ягоды.

"Все торговое оборудование изъято и отправлено на склад, а продукты питания без документов, подтверждающих их качество и безопасность, уничтожены", — говорится в сообщении.

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников 2 августа написал у себя в Telegram-канале, что поручил комитету по контролю за имуществом "оперативно отработать конкретные адреса", на которые поступали жалобы о незаконной торговле.

фото пресс-службы комитета по контролю за имуществом