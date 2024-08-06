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Новости 14:55

В Ленобласти зарегистрировали почти 4 тысячи кандидатов в мундепы

фото ЗакС политика В Ленобласти зарегистрировали почти 4 тысячи кандидатов в мундепы

Председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский рассказал, что кандидатами в муниципальные депутаты успешно зарегистрировали 3920 человек. Всего подавали документы 4240 желающих, причем у 56 из них в процессе кампании поменялись планы и они снялись с гонки, передает "Интерфакс".

Почти 1,9 тысяч претендентов на депутатское место зарегистрировали единороссы. Второе место - за самовыдвиженцами (582 человека), которые обошли КПРФ (492). Меньше всего кандидатов (4) представляют партию "Родина", у "Яблока" их на одного больше.

Выборы в 163 округах состоятся в 7-8 сентября. Всего будет разыграно 1913 мандатов.

Фото: ЗАКС.Ру


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