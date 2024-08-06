В 2025 году планируют завершить реставрацию Театра балета имени Якобсона

Реставрацию Театра балета имени Леонида Якобсона планируют завершить в 2025 году, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на выездном рабочем заседании.

Помещения в этом здании были переданы театру в 2002 году. Проект капитального ремонта и реставрации здания разработали в 2020 году. Реализация проекта началась в 2021 году. "В 2025 полностью завершим все работы. У театра будет свой дом, будут хорошие условия для артистов, которых скоро станет больше", — цитирует градоначальника пресс-служба Смольного.

Беглов также предложил расширить сотрудничество двух учреждений культуры: театра имени Якобсона в Петербурге и Драмтеатра в Мариуполе. "Символично, что оба здания театров - в Петербурге и в Мариуполе - откроются практически одновременно", — подчеркнул он.

Ранее на месте театра находился комплекс построек Главного управления государственного коннозаводства и аукционной конюшни. В 1920-е годы часть помещений были отданы под коммунальные квартиры. В 1972 году по решению Ленгорисполкома дворы и манеж были переданы в распоряжение балетной труппе "Хореографические миниатюры".

Фото: gov.spb.ru