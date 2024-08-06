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Новости 16:12

На молодую петербурженку завели дело об оскорблении чувств верующих

фото ЗакС политика На молодую петербурженку завели дело об оскорблении чувств верующих

В Петербурге сотрудники центра "Э" задержали 22-летнюю жительницу города, которую подозревают в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК). Об этом 6 августа сообщило региональное управление Следственного комитета. 

Девушку преследуют из-за выходки на Петроградской стороне, совершенной неделю назад в арке возле церкви Ксении Петербургской на Лахтинской улице. По версии правоохранителей, задержанная при помощи аэрозольного баллончика оставила на видном месте надпись обидного для верующих содержания.

В ближайшее время фигурантке должны будут предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

фото: ГСУ СК по Петербургу


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