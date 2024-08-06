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Новости 16:54

Из-за отравлений клиентов суд приостановил работу петербургского бара Doski

фото ЗакС политика Из-за отравлений клиентов суд приостановил работу петербургского бара Doski

В центре Петербурга на 20 суток приостановили деятельность бара-ресторана Doski, расположенного в одном здании вместе со станцией метро "Звенигородская". Как сообщает 6 августа объединенная пресс-служба городских судов, ранее у пятерых его посетителей диагностировали острую кишечную инфекцию.

Питание в заведении организует ООО "Гастролига".

Проверка Роспотребнадзора показала, что в служебных помещениях бара водятся насекомые и что сотрудники не проходят ежедневного медосмотра. Кроме того, претензии чиновников коснулись способов хранения и приготовления пищи, а также уборки.

Фото: ЗАКС.Ру


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