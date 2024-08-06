В Петербурге нарушили ПДД более 5 миллионов раз за июль

Комплексы фотовидеофиксации зафиксировали более 5 миллионов нарушений ПДД за июль этого года, сообщает 6 августа комитет по информатизации и связи.

В ведомстве уточняют, что большинство нарушений (89%) — это нарушения скоростного режима. Остальные связаны с проездом на запрещающий сигнал светофора (7%), движением по выделенной полосе для маршрутных транспортных средств (1%), нарушением правил пользования ремнями безопасности (1%), движением по обочине (1%).

Нарушения скоростного режима фиксируются как стационарными, так и передвижными комплексами. Всего в городе существует 1544 устройства, которые следят за соблюдением порядка на дорогах.

За июнь было зафиксировано более 4 миллионов нарушений ПДД.

фото ЗАКС.Ру