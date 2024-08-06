Собаки покусали петербуржцев более 2 тысяч раз в 2024 году

После укусов собак 2 531 петербуржец, включая 522 детей, обращались в медицинские учреждения в первом полугодии 2024 года, сообщает 6 августа в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Петербургу.

Он напомнил, что за прошлый год собаки покусали 5 245 петербуржцев, 1 177 из них — дети.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, 31 июля непривязанная собака набросилась на девятилетнего мальчика на детской площадке и его покусала. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин велел возбудить уголовное дело.

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