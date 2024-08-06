В МИД России заявили о некорректных интерпретациях слов Рябкова в СМИ

Сообщения СМИ о якобы планировавшемся покушении на президента России Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова являются результатом некорректной интерпретации слов заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова в интервью телеканалу "Россия-1" от 4 августа 2024 года, сообщается 6 августа на сайте МИД России.

Утром ряд изданий распространили информацию о том, что в день ВМФ на Путина и Белоусова якобы готовилось покушение. На самом деле Рябков этого не говорил. Сообщалось только об "очень тревожном конкретном эпизоде". "Как это водится у них, он планировался в привязке к нашим внутренним событиям, чтобы нанести максимальный урон и получить максимальный медийный эффект, нужный им", — сказал в интервью Рябков.

"В интервью упомянут телефонный разговор министра обороны Российской Федерации А.Р. Белоусова с его американским коллегой Л. Остином 12 июля 2024 года, в ходе которого до Пентагона была доведена озабоченность Москвы в связи с планируемой против нашей страны провокацией. При этом С.А. Рябков не вдавался в подробности, относящиеся к компетенции других ведомств", - говорится в сообщении дипведомства.

МИД России призвало представителей СМИ к тщательной проверке публикуемой информации во избежание искажений заявлений руководства органов власти.

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