Кандидатам в Мосгордуму ограничили размер минимального пожертвования

Мосгорсуд занял сторону избиркома, который ограничил минимальный размер пожертвования для всех, кто желает материально поддержать кандидатов в депутаты Мосгордумы. Теперь разово перечислить в избирательный фонд того или иного зарегистрированного кандидата можно не менее 450 рублей, о чем 7 августа пишет "Коммерсант".

Оспаривал новую норму самовыдвиженец Глеб Бабич. Суд сослался на Избирательный кодекс, имеющий в столице статус регионального закона. Изменить его стало возможным после того, как Госдума весной прошлого года приняла поправку к федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав".

Принятое нижней палатой положение допускает введение нижней границы для пожертвований. Ранее ограничивался только верхний их предел.

Выборы в Мосгордуму пройдут с 6 по 8 сентября.

Фото: ЗАКС.Ру