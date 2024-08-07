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Новости 10:13

Беглов договорился об отправке в Курскую область петербургских врачей

фото ЗакС политика Беглов договорился об отправке в Курскую область петербургских врачей

Петербургский губернатор Александр Беглов отреагировал на неспокойную обстановку в Курской области, где в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадало уже более 20 человек. Он провел телефонный разговор с врио главы региона Алексеем Смирновым.

"Договорились направить группу петербургских врачей для помощи пострадавшим. Выразил готовность принять детей из Курской области у нас в городе", - написал Беглов 7 августа в своем Telegram-канале.

Чиновник выразил свои соболезнования семьям погибших. Таковыми официально признали пятерых жителей области. Накануне в Курской области несколько раз объявлялась ракетная опасность.

Со своими словами сочувствия к жителям приграничного региона обратился и спикер ЗакСа Александр Бельский.

"Дорогие жители Курской области, Петербург рядом и всегда готов протянуть руку помощи", - гласит новейший текст в Telegram-канале депутата.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 




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