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Новости 10:45

Из Ингушетии в Петербург доставили фигурантов дела о вымогательстве у бизнесмена

фото ЗакС политика Из Ингушетии в Петербург доставили фигурантов дела о вымогательстве у бизнесмена

В Петербурге завели уголовное дело о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК) после жалобы бизнесмена на группу агрессивно настроенных выходцев с Северного Кавказа. Об этом 7 августа сообщил региональный главк МВД.

Речь идет о пяти мужчинах разного возраста, имеющих статус подозреваемых. Всех их задержали в Ингушетии и в среду утром привезли в Петербург.

Предприниматель рассказал, что фигуранты несколько раз подстерегали его и его родственников и угрожали физической расправой. Звучало требование отдать крупный долг, который они якобы выкупили у бывшего соинвестора бизнесмена. Заявитель обратился в правоохранительные органы не сразу. Мужчина пошел на это после нападения, которое было организовано на него на Комендантском проспекте. Атаке предшествовали угрозы в адрес его детей.

Фото: ЗАКС.Ру


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