В Петербурге по номеру "112" позвонили около 307 тысяч раз за июль

В Службу экстренных вызовов 112 петербуржцы позвонили около 307 тысяч раз за июль 2024 года, сообщили в комитете по информатизации и связи 7 августа.

В среднем в сутки по номеру "112" звонили 10 тысяч раз. Максимальное количество вызовов было зафиксировано 2 июля — 11,6 тысячи.

Более 21,7 тысячи вызовов требовали комплексного реагирования, поэтому направлялись сразу нескольким экстренным оперативным службам. В пожарно-спасательную службу звонили около 9 тысяч раз, в полицию — около 83,5 тысячи, в скорую медицинскую помощь — более 77,5 тысячи, в службу газа — более 2 тысяч.

В июне было зафиксировано около 300 тысяч вызовов по номеру "112".

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