В Пушкине началась реставрация деревянного дома-памятника

Реставраторы приступили к восстановительным работам в доме Вуича в Пушкине (Церковная улица, 6), о чем накануне сообщил КГИОП. Объект признан региональным памятником. Ремонт чиновники рассчитывают закончить к осени следующего года.

Бревенчатый сруб на уровне первого этажа пообещали сохранить. Сруб на уровне второго этажа разберут и соберут заново. На сегодняшний день наружные стены и перекрытия находятся в аварийном состоянии, здание поражено плесенью.

В доме Вуича в 1930-х годах жил и работал вернувшийся из эмиграции писатель Алексей Толстой. На втором этаже расположен его кабинет. Здание существенно пострадало в годы Великой Отечественной войны.

фото: КГИОП