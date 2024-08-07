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Новости 13:05

Задержанного в Петербурге гражданина Узбекистана обвинили в сексуальном насилии

фото ЗакС политика Задержанного в Петербурге гражданина Узбекистана обвинили в сексуальном насилии

Петербургские правоохранители задержали 33-летнего уроженца Узбекистана, на которого в течение одних суток пожаловались две женщины. Об этом 7 августа сообщило ГСУ СК по региону.

Мигранта обвиняют в попытке грабежа с применением насилия (ч. 3 ст. 30, п. "г" ч.2 ст. 161 УК) и двух эпизодах насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК).

По версии следствия, перечисленные выше преступления были совершены в ночь на 5 августа в Красногвардейском районе. Пострадавшими оказались 25-летняя и 51-летняя женщины. Криминальные намерения обвиняемый реализовал в пьяном виде. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

фото: ГСУ СК по Петербургу


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