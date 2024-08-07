ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:28

Искусственный интеллект помог ГАТИ сэкономить свыше 250 млн бюджетных рублей

фото ЗакС политика Искусственный интеллект помог ГАТИ сэкономить свыше 250 млн бюджетных рублей

Участие Государственной административно-технической инспекции Петербурга в программе "Эффективный регион" позволило сэкономить для города свыше 250 млн рублей за последний год. Такими подсчетами ГАТИ поделилась с общественностью на своем сайте 7 августа.

Снижение расходов было достигнуто благодаря применению технологий искусственного интеллекта при мониторинге разного рода строений и элементов благоустройства. 

В сферу ответственности ведомства входит контроль за примерно 100 тысячами объектов. В настоящее время восемь нейросетевых комплексов ежедневно следят за 3 тысячами из них. Эту работу пришлось бы выполнять более чем 500 специалистам. Случившиеся перемены в Смольном рассматривают как оптимизацию труда.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама