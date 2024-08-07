Искусственный интеллект помог ГАТИ сэкономить свыше 250 млн бюджетных рублей

Участие Государственной административно-технической инспекции Петербурга в программе "Эффективный регион" позволило сэкономить для города свыше 250 млн рублей за последний год. Такими подсчетами ГАТИ поделилась с общественностью на своем сайте 7 августа.

Снижение расходов было достигнуто благодаря применению технологий искусственного интеллекта при мониторинге разного рода строений и элементов благоустройства.

В сферу ответственности ведомства входит контроль за примерно 100 тысячами объектов. В настоящее время восемь нейросетевых комплексов ежедневно следят за 3 тысячами из них. Эту работу пришлось бы выполнять более чем 500 специалистам. Случившиеся перемены в Смольном рассматривают как оптимизацию труда.

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