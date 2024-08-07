За год число въехавших в Петербург и Ленобласть мигрантов выросло на четверть

По итогам первого полугодия в Петербург и Ленинградскую область въехало на 27% больше мигрантов, чем за первое полугодие 2023 года. Об этом со ссылкой на статистику МВД пишет 7 августа газета "Ведомости Северо-Запад". В абсолютных цифрах показатель составил 404 220 человек.

Чаще всего в два региона прибывали с начала года уроженцы среднеазиатских государств. Речь прежде всего идет о гражданах Узбекистана (более 130 тысяч человек), Таджикистана (более 62 тысяч) и Таджикистана (более 20 тысяч).

По данным на конец первого полугодия, в двух регионах работали по трудовому договору 310 тысяч иностранных граждан.

Примечательна и другая цифра: за отчетный период суды по запросу правоохранителей Петербурга и области выдворили на 30% больше мигрантов-нарушителей, чем год назад.

Фото: ЗАКС.Ру