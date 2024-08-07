СМИ: В администрации Тихвинского района проходил обыск

Утром сотрудники полиции проводили обыск в администрации Тихвинского района Ленобласти, сообщил 7 августа 78.ru со ссылкой на свои источники.

По данным издания 47news, обыски могут быть связаны с делом о "незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере" (ч.3 ст. 260 УК РФ). Визит в администрацию района нанесли сотрудники управления экономической безопасности и следователи. Речь в деле может идти о неком участке земли, переданном в аренду юрлицу.

По информации СМИ, следствие считает, что компания не должна была получать этот участок для рубки леса, так как с 2018 года якобы не был подготовлен проект освоения лесов.

фото ЗАКС.Ру