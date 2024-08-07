ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:41

СМИ: В администрации Тихвинского района проходил обыск

фото ЗакС политика СМИ: В администрации Тихвинского района проходил обыск

Утром сотрудники полиции проводили обыск в администрации Тихвинского района Ленобласти, сообщил 7 августа 78.ru со ссылкой на свои источники.

По данным издания 47news, обыски могут быть связаны с делом о "незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере" (ч.3 ст. 260 УК РФ).  Визит в администрацию района нанесли сотрудники управления экономической безопасности и следователи. Речь в деле может идти о неком участке земли, переданном в аренду юрлицу.

По информации СМИ, следствие считает, что компания не должна была получать этот участок для рубки леса, так как с 2018 года якобы не был подготовлен проект освоения лесов.

 

 

фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама